Allianz Aktie
|371,20EUR
|3,80EUR
|1,03%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
405,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
370,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
371,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
