Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
10.04.2026 10:57:03
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Ankündigung des Verkaufs des Lüftungsgeschäfts in Nordeuropa mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall hob am Freitag hervor, die Veräußerung dürfte positiven Einfluss auf die Margen des Baustoffherstellers haben./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75,14 €
|
Abst. Kursziel*:
33,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,82%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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