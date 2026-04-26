Saint-Gobain Aktie
|77,72EUR
|-3,98EUR
|-4,87%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erlöse des Baustoffherstellers im ersten Quartal seien im Jahresvergleich zwar gesunken, hätten aber etwas über dem Konsens gelegen, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Telefonkonferenz sei zudem beruhigend gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77,28 €
|
Abst. Kursziel*:
29,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,67%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
