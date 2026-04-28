Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77,96 €
|
Abst. Kursziel*:
21,86%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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