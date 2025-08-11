Salzgitter Aktie
|23,30EUR
|0,06EUR
|0,26%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die EU-Stahlmärkte hätten sich in das dritte Quartal hinein abgeschwächt, schrieb Cole Hathorn in einer ersten Einschätzung am Montag. Der niedersächsische Stahl- und Röhrenhersteller rechne im zweiten Halbjahr nicht mit einer deutlicheren Erholung. Die EU-Stahlpreise sollten im dritten Quartal aber ihren Boden erreichen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,24 €
|
Abst. Kursziel*:
11,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
