Salzgitter Aktie

53,80EUR 2,60EUR 5,08%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 18:19:02

Salzgitter Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG nach Eckzahlen und neuen Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während das vierte Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen habe, lägen die Prognosen des Stahlherstellers für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis 2026 deutlich unter den Konsensschätzungen, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54,25 € 		Abst. Kursziel*:
-46,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-46,10%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten