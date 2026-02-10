NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG nach Eckzahlen und neuen Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während das vierte Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen habe, lägen die Prognosen des Stahlherstellers für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis 2026 deutlich unter den Konsensschätzungen, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



