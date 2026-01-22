Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
47,76 €
Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
48,86 €
Abst. Kursziel aktuell:
6,43%
Analyst Name::
Andrew Jones
KGV*:
-
Analysen zu Salzgitter
|06:34
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
