SAP Aktie

149,92EUR 9,82EUR 7,01%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

24.04.2026 09:06:30

SAP SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller sprach am Freitag mit Blick auf die Ergebnisse von einem "Quartal der Erleichterung". Der Jahresauftakt sei besser als befürchtet gewesen. Alle Augen richteten sich nun auf die Sapphire-Messe Mitte Mai./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149,36 € 		Abst. Kursziel*:
33,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
149,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,10%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:14 SAP Overweight Barclays Capital
09:06 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:55 SAP Buy UBS AG
07:01 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:00 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
