SAP Aktie

149,24EUR 9,14EUR 6,52%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

24.04.2026 08:55:08

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150,02 € 		Abst. Kursziel*:
36,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
149,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,36%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

