SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150,02 €
|
Abst. Kursziel*:
36,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
149,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,36%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
24.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.04.26
|XETRA-Handel DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|DZ BANK beurteilt SAP SE-Aktie mit Verkaufen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26