Sartorius vz. Aktie
|232,80EUR
|-2,90EUR
|-1,23%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston gab den Anlegern am Freitagabend einige Aspekte an die Hand, auf die im Zuge der Quartalsbilanz zu achten sei. Die Resultate von Thermo Fisher Scientific und Danaher sprächen derweil für gute Bioprecessing-Resultate. Letztlich richteten sich bei Sartorius allerdings bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Mitte März./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
233,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
232,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,20%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
