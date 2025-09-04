Schneider Electric Aktie

217,40EUR 0,05EUR 0,02%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 10:42:58

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Vier eigenwillige, aber dennoch verknüpfte Bereiche trieben das überlegene Wachstum der Franzosen an, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Er geht davon aus, dass sie in den kommenden vier Jahren 30 Prozent schneller wachsen als die Branchenkonkurrenz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
217,75 € 		Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
217,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,49%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten