NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Vier eigenwillige, aber dennoch verknüpfte Bereiche trieben das überlegene Wachstum der Franzosen an, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Er geht davon aus, dass sie in den kommenden vier Jahren 30 Prozent schneller wachsen als die Branchenkonkurrenz./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC



