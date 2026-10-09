SCHOTT Pharma Aktie

23,60EUR -0,80EUR -3,28%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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09.10.2026 08:56:33

SCHOTT Pharma Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,25 € 		Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 23,55 -3,48% SCHOTT Pharma

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07:39 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Carrefour Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
08.10.26 AB InBev Buy UBS AG
08.10.26 Diageo Neutral UBS AG
08.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
08.10.26 ING Group Buy UBS AG
08.10.26 Shell Neutral UBS AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
08.10.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
08.10.26 Volvo AB Buy UBS AG
08.10.26 SAP Neutral UBS AG
08.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
08.10.26 GEA Hold Warburg Research
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
08.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
08.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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