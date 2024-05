NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem vorgelegten Quartalsbericht. Die Markenstärke, die attraktiven Produkte und die starke Leistung des Vertriebsteams von Scout24 würden durch das beständige Kundenwachstum inmitten eines herausfordernden deutschen Immobilienmarkts unterstrichen, schrieb sie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 13:40 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.