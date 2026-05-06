secunet Security Networks Aktie
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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf die grundlegende Nachfrageentwicklung bei dem IT-Sicherheitsunternehmen. Diese hält er für "eindeutig positiv"./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194,00 €
|
Abst. Kursziel*:
30,93%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
192,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,02%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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Analysen zu secunet Security Networks AG
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