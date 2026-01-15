NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen Liefervertrag mit X-Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. SGL Carbon habe viel Erfahrung mit Zulieferungen von Graphit für nukleare Anwendungen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen kooperierten schon seit 2015 in der Entwicklung von Graphit zur kommerziellen Verwendung des Werkstoffs in Reaktoren./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.