SGL Carbon Aktie

3,65EUR 0,53EUR 16,99%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

SGL Carbon SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen Liefervertrag mit X-Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. SGL Carbon habe viel Erfahrung mit Zulieferungen von Graphit für nukleare Anwendungen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen kooperierten schon seit 2015 in der Entwicklung von Graphit zur kommerziellen Verwendung des Werkstoffs in Reaktoren./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3,60 € 		Abst. Kursziel*:
-16,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,81%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

