19.02.2026 06:44:41

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Energietechnikkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In seinem am Donnerstag vorliegenden, vierteljährlichen Überblick über die Gasturbinenhersteller betonte Mark Strouse, dass diese 2025 auftragsseitig in diesem Bereich das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte hinter sich gebracht hätten, wobei 86 Prozent der Orders auf die Platzhirsche Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries entfallen seien. Seit Anfang 2026 seien die Aktien deutlich besser gelaufen als der marktbreite US-Aktienindex S&P 500, insbesondere Siemens Energy./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
165,30 € 		Abst. Kursziel*:
20,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
166,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name::
Mark Strouse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:44 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
