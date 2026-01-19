Stellantis Aktie
|8,16EUR
|-0,15EUR
|-1,84%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften in der Breite zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Hierdurch erwartet Gourvil aber gerade bei Stellantis einen "Gewinnboost". Positiv seien zudem entspanntere Emissionsvorschriften in den USA./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,11 €
|
Abst. Kursziel*:
23,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
