Stellantis Aktie

6,85EUR 0,30EUR 4,58%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

26.02.2026 11:44:06

Stellantis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis in Nordamerika habe von plus 2,66 Milliarden Euro 2024 auf minus 1,89 Milliarden Euro gedreht, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Auch die Marge des Autobauers sei auf Jahressicht vom Positiven ins Negative gefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
6,54 € 		Abst. Kursziel*:
29,97%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
6,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,07%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

