Stellantis Aktie
|6,85EUR
|0,30EUR
|4,58%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis in Nordamerika habe von plus 2,66 Milliarden Euro 2024 auf minus 1,89 Milliarden Euro gedreht, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Auch die Marge des Autobauers sei auf Jahressicht vom Positiven ins Negative gefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6,54 €
|
Abst. Kursziel*:
29,97%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,07%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
