Stellantis Aktie
|6,80EUR
|-0,01EUR
|-0,18%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
27.02.2026 09:27:10
Stellantis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde der Autokonzern in Nordamerika wieder Gewinne einfahren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,81 €
|
Abst. Kursziel*:
2,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,90%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
