Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag nach der Zahlenvorlage vom Montag bestätigt. Auch das Kursziel beließ RCB-Analyst Markus Remis in seiner jüngsten Studie unverändert bei 38,00 Euro.

Obwohl die Strabag negative Auswirkungen der Coronakrise zu verdauen gehabt hätte, hätte die Zahlen zum ersten Halbjahr 2020 die Erwartungen der RCB erfüllt, heißt es in der Analyse. Aufgrund der guten Auftragslage und der insgesamt soliden Aussichten in den wichtigsten Märkten sei das Unternehmen ausreichend diversifiziert, um die aktuelle Schwächephase zu überstehen. Das zentrale Argument für die Aktie ist nach Ansicht von Remis die "sehr attraktive Bewertung", der Titel sei "zu billig um ignoriert zu werden".

Der Analyst hat außerdem seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2020 angepasst, um den vom Strabag-Management angehobenen Ausblick zu berücksichtigen. Statt wie bisher mit 2,85 Euro Gewinn pro Aktie erwartet er nun 2,95 Euro für das laufende Geschäftsjahr.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Strabag-Aktien an der Wiener Börse im Späthandel mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 26,10 Euro.

