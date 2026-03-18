T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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18.03.2026 07:35:09

T-Mobile US Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Deutsche-Telekom-Tochter steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Sebastiano Petti seine Schätzungen an jüngste Unternehmensaussagen sowie Branchentrends an. Er senkte in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick die Prognose für die Neukundenzahl und geringfügig für die Umsätze mit Dienstleistungen. Dagegen ist er für das operative Ergebnis (Core Ebitda) nun optimistischer als bisher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 213,35 		Abst. Kursziel*:
40,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 213,35 		Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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