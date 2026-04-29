T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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29.04.2026 08:20:08

T-Mobile US Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 186,72 		Abst. Kursziel*:
31,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 196,06 		Abst. Kursziel aktuell:
24,96%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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