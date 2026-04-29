T-Mobile US Aktie
|166,52EUR
|-3,18EUR
|-1,87%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 245,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 186,72
|
Abst. Kursziel*:
31,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 196,06
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,96%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
29.04.26
|T-Mobile US reagiert positiv: Mehr neue Kunden als erwartet gewonnen (dpa-AFX)
|
29.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|T-Mobile US vor Zahlen: Weichenstellung für die Deutsche Telekom-Aktie? (finanzen.at)