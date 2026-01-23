BASF Aktie

45,54EUR 0,00EUR 0,00%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

23.01.2026 12:04:25

BASF Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,48 € 		Abst. Kursziel*:
16,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

