BASF Aktie
|45,54EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,48 €
|
Abst. Kursziel*:
16,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
12:52
|BASF-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
12:49
|Analyse: DZ BANK senkt BASF-Aktie auf Halten (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:19
|BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus (dpa-AFX)
|
12:15
|AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck (dpa-AFX)
|
10:13
|BASF-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold (finanzen.at)