UBS Aktie
|40,04EUR
|-0,62EUR
|-1,52%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37,16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Plus (finanzen.at)