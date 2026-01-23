UBS Aktie

40,04EUR -0,62EUR -1,52%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

23.01.2026 11:42:30

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
40,29 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37,16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

