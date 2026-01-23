KION GROUP Aktie

64,20EUR -1,40EUR -2,13%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

23.01.2026 12:05:05

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Lagerbewirtschaftungsausrüsters dürfte sich im vierten Quartal weiter verbessert haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde aber wohl allein vom Bereich IT & Services getragen werden./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,15 € 		Abst. Kursziel*:
12,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

