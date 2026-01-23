Carl Zeiss Meditec Aktie

28,48EUR -0,94EUR -3,20%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

23.01.2026 11:56:03

Carl Zeiss Meditec Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 47 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29,18 € 		Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

