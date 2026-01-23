HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 47 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.