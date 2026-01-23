HSBC Holdings Aktie

14,14EUR -0,04EUR -0,28%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

23.01.2026 11:25:32

HSBC Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Noble rechnet mit einem weiteren guten Jahr für britische Banken, wie aus seinem am Freitag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Die Aktien seien allerdings auch schon teurer als im vergangenen Jahr./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Noble 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

