WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Noble rechnet mit einem weiteren guten Jahr für britische Banken, wie aus seinem am Freitag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Die Aktien seien allerdings auch schon teurer als im vergangenen Jahr./ag/mis
