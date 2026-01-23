Shell Aktie
|31,24EUR
|0,36EUR
|1,15%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3250 Pence belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,92 £
|
Abst. Kursziel*:
20,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,22
|1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:47
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|10:45
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:25