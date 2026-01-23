Sanofi Aktie

79,19EUR -0,32EUR -0,40%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 12:02:53

Sanofi Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach neuen Studiendaten zum Dermatitis-Präparat Amlitelimab auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Einige Aspekte seien positiv, einige weniger positiv und einige noch unklar, resümierte Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,81 € 		Abst. Kursziel*:
26,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten