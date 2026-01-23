Sanofi Aktie

79,13EUR -0,38EUR -0,48%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 12:59:02

Sanofi Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuesten Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien gemischt ausgefallen, was insgesamt negativ aufgenommen werden dürfte, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79,29 € 		Abst. Kursziel*:
7,20%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
79,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,42%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten