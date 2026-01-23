FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET



