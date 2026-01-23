Carl Zeiss Meditec Aktie
|28,48EUR
|-0,94EUR
|-3,20%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,06 €
|
Abst. Kursziel*:
17,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
17:58
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight' (dpa-AFX)