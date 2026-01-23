Sanofi Aktie

79,13EUR -0,38EUR -0,48%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 13:02:40

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Neue Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79,29 € 		Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,06%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten