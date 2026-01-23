Novo Nordisk Aktie

54,31EUR 1,43EUR 2,70%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

23.01.2026 11:09:27

Novo Nordisk Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen. Aktuelle Daten zu Google-Suchen signalisierten ein steigendes Interesse in den USA an der neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
415,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
396,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

11:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 54,20 2,50%

