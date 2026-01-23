Novo Nordisk Aktie
|54,31EUR
|1,43EUR
|2,70%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 dänischen Kronen belassen. Aktuelle Daten zu Google-Suchen signalisierten ein steigendes Interesse in den USA an der neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
415,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
396,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|54,20
|2,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:47
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|10:45
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07:34
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06:43
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.