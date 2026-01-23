FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus./rob/gl/mis



