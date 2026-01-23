BASF Aktie
|45,66EUR
|0,12EUR
|0,26%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Halten
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
45,51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:15
|AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck (dpa-AFX)
|
10:13
|BASF-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold (finanzen.at)
|
10:07
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt BASF-Aktie mit Underweight (finanzen.at)
|
10:00
|ROUNDUP: BASF enttäuscht mit herbem Gewinnrückgang - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)