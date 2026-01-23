Aroundtown Aktie
|2,54EUR
|-0,03EUR
|-1,01%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,20 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
3,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,53 €
|
Abst. Kursziel*:
18,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,20%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
