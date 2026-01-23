PUMA Aktie
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Piral Dadhania überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Sportwarenhersteller./rob/gl/mis
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
20,44 €
Abst. Kursziel*:
-2,15%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
18,79 €
Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
