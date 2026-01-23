AUTO1 Aktie

29,86EUR 0,70EUR 2,40%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

23.01.2026 11:41:32

AUTO1 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 geringfügig von 36,00 auf 36,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Bei Autohero sehe es gut aus./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,26 € 		Abst. Kursziel*:
29,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,57%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

