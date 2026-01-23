AUTO1 Aktie
|29,86EUR
|0,70EUR
|2,40%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 geringfügig von 36,00 auf 36,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Bei Autohero sehe es gut aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,26 €
|
Abst. Kursziel*:
29,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,57%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-