HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 279 auf 276 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele des Börsenbetreibers dürften zu erreichen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ausgeprägte Kostendisziplin sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben./rob/mf/gl
