Rheinmetall Aktie
|863,20EUR
|17,30EUR
|2,05%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1350 auf 1100 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer habe bei der operativen Umsetzung enttäuscht und die eigenen Ambitionen gedrosselt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun müsse das Unternehmen neues Vertrauen aufbauen. Das könne mit einer Kapitalmarktveranstaltung Ende November beginnen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
845,60 €
|
Abst. Kursziel*:
30,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
863,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,43%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.11.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall versuchen Erholung - Analystenziele weiter hoch (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|847,40
|0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets