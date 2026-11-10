HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT

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