Rheinmetall Aktie

864,90EUR 19,00EUR 2,25%
Rheinmetall ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 07:08:46

Rheinmetall Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
855,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
863,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,28%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 847,40 0,18% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:24 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 BAT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 GEA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:16 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:08 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:20 Renault Buy Jefferies & Company Inc.
06:18 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 GEA Halten DZ BANK
09.11.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
09.11.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Walmart Buy UBS AG
09.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 DHL Group Hold Warburg Research
09.11.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
09.11.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 pbb Buy Warburg Research
09.11.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
09.11.26 LANXESS Kaufen DZ BANK
09.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 Sanofi Neutral UBS AG
09.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 GEA Buy UBS AG
09.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 Hannover Rück Buy UBS AG
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 BP Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen