GEA Aktie
|71,05EUR
|-0,65EUR
|-0,91%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,15%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
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09.11.26
|WDH/ROUNDUP 3: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge stark (dpa-AFX)
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09.11.26
|ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge aber stark (dpa-AFX)
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09.11.26
|GEA-Aktie mit Plus: Konzern profitiert von Nachfrage aus Pharma- und Getränkeindustrie (Dow Jones)
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09.11.26
|ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge stark (dpa-AFX)
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09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|GEA-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
09.11.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|71,05
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets