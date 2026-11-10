Renault Aktie
|29,45EUR
|0,68EUR
|2,36%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Buy
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,86 €
|
Abst. Kursziel*:
17,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,45%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09.11.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.26
|Renault readies for ‘golden moment’ for EVs in UK despite Chinese onslaught (Financial Times)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: CAC 40 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|29,40
|2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets