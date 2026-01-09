TeamViewer Aktie
|6,07EUR
|0,31EUR
|5,39%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens habe der zuvor nach unten eingeengten Zielspanne und den gesenkten Markterwartungen entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 sei bestätigt worden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6,05 €
|
Abst. Kursziel*:
164,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
163,81%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
