6,07EUR 0,31EUR 5,39%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

09.01.2026 08:48:58

TeamViewer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens habe der zuvor nach unten eingeengten Zielspanne und den gesenkten Markterwartungen entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 sei bestätigt worden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6,05 € 		Abst. Kursziel*:
164,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
163,81%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

