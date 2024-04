FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tesla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 189 auf 123 US-Dollar gekappt. Sollte sich die Markteinführung des Einsteigerfahrzeugs Model 2 verzögern, so wäre das mit großen Risiken für die Ergebnisse und den Free Cashflow verbunden, argumentierte Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun erst im Jahr 2027 mit der Einführung dieses Fahrzeugs, und die Schätzung der Zahl der in dem Jahr abgesetzten Einheiten reduzierte Rosner drastisch von einer Million auf 80 000 Model 2. Für den im Jahr 2027 erzielten Gewinn je Aktie bedeute dies eine Senkung von 4,25 Dollar auf nur noch 2,40 Dollar./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 10:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.