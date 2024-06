ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Analyst Joseph Spak senkte seine Erwartung an die Auslieferung auf 420 000 Fahrzeuge, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Damit liege er etwa 5,5 Prozent unter dem Analystenkonsens, aber im oberen Bereich dessen, was Investoren bereits auf dem Zettel hätten. Diese Spanne schätzt er auf 410 00 bis 425 000 Autos./tih/mis



