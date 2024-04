NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die frühe Phase der Produktionsanläufe für das aktualisierte Model 3 sowie auf Produktionsunterbrechungen aufgrund von Umleitungen im Schifffahrtsverkehr angesichts des Konflikts im Roten Meer. Zudem verwies er auf den Brandanschlag auf die Tesla-Gigafactory in Berlin. Käufe im Schlussquartal 2023 seien außerdem vorgezogen worden wegen des Auslaufens steuerlicher Vergünstigungen für das Model 3. Zentrale Frage für Investoren sei nun, welchen Anteil diese Aspekte beim Verfehlen der Erwartungen und welchen Anteil unternehmensspezifische Trends dabei gehabt hätten./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 09:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 09:53 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.