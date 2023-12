FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera nach endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der erste Jahresbericht des Elektrolyse-Spezialisten nach dem Börsengang habe keine großen Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Michael Kuhn am Montag in einer ersten Reaktion. Die Schlussquartalszahlen zeigten projektbedingt einen Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal, wogegen die Profitabilität gestiegen sei. Mehr dürfte die Anleger aber der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr interessieren. Thyssenkrupp Nucera plane ein deutliches Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, was den Erwartungen entspreche. Der erwartete operative Verlust (Ebit) liege indes deutlich darüber, was aber keine so große Sache sei - im abgelaufenen Quartal sei statt des avisierten Verlusts schließlich doch ein Gewinn herausgekommen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 07:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.