FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Partnerschaft mit Fraunhofer IKTS, den Erhalt von US-Fördermitteln und einen Auftrag von Abel Energy. Bei dem Wasserstoff-Unternehmen stehe langfristiger Enthusiasmus kurzfristiger Vernunft gegenüber, schrieb er./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.