TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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22.04.2026 08:43:10

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Zwar würden die gestiegenen Mengen an Flüssigerdgas (LNG) und stärkere Handelsergebnisse die leicht geringeren Ergebnisse im Upstream-Geschäft (Exploration und Produktion) und integrierten Energiebereich mehr als ausgleichen, doch sein Kursziel bleibe unverändert. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den "Super-Majors"./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75,46 € 		Abst. Kursziel*:
12,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
75,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,87%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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