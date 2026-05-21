TotalEnergies Aktie

80,01EUR 0,36EUR 0,45%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 08:19:41

TotalEnergies Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,02 € 		Abst. Kursziel*:
16,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten